حالة استياء بين فصائل المقاومة الفلسطينية بسبب التلاعب في لوائح الأسرى

أكدت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الاتفاق مع قوات الاحتلال نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس.

وذكرت هيئة الأسرى حسب وكالة شهاب الفلسطينية أن إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية.

وأوضحت أن هناك حالة من الاستياء تسود بين فصائل المقاومة الفلسطينية بسبب التلاعب في لوائح الأسرى

كان مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس طاهر النونو قد قال في وقت سابق أن هناك العديد من الخروق للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات

وأوضح النونو إنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

إسرائيل لم تلتزم

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس أيضا : "إسرائيل" لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى وما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.

وأشار النونو الي ان إسرائيل خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بـ ‎غزة ما أدى إلى استشهاد اثنين.