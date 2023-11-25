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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات  الجاري تنفيذها بمدينه بنها ، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة.


واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بطول 800 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 – 2024، يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة السن وجاري أعمال صب الجزيرة بمنتصف الطريق.  


كما تابع أعمال توسعة ورصف طريق أبو حشيش والذي يربط بين منطقة الفلل وشارع الموقف والذي يبلغ طوله 650 متر بعرض 18 مترا، حيث تشمل الأعمال توسعة وردم أحواض الري القديمة، وتم عمل معديات ري وتم  عمل حوض ري جديد كما تم وضع طبقه احلال من التربه الزلطيه يليها طبقه الأساس وعمل حائط ساند على جانبى الطريق وجاري عمل الرصيف الخرساني بمنتصف الطريق ، بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.


ووجه محافظ القليوبية، الشركة المنفذة إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلتواستكمل الهجان الجوله حيث تفقد  ممشى أهل مصر المرحلة (ج)، وما تم إنجازه من أعمال، حيث تم الانتهاء من تركيب السور الكريتال على المعبر أعلى معدية بطا وجاري استكمال تركيب بلاط الانترلوك وتم تسوية المناسيب، والانتهاء من الخرسانات المطبوعة الموجودة وسط الممشى مع عمل احواض لزراعة الأشجار لإحداث مظهر جمالي للممشى، كما تم زراعة عدد (٥١) شجرة أكاسيا على امتداد الممشى، وتركيب كشافات الإنارة الديكورية والموفرة للطاقة  كما تم تركيب الألواح الرخاميه بجانبي مدخل معديه بطا.

 
ووجه "الهجان" بمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات، والتواجد بشكل مستمر في موقع المشروع، مشددًا على ضرورة دفع الأعمال، والالتزام بالمواصفات القياسية في جميع الأعمال لإنهاء المشروع للبدء بالتجهيز للمرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول ٥٥٠م وإزالة أي معوقات، والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية للبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة للانتهاء من المشروع بالكامل.

القليوبية الطرق الرئيسية المشروعات الجاري تنفيذها المظاهر العشوائية القيادة السياسية المواصفات الفنية محافظ القليوبية

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