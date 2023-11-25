تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بعد إصابته في العضلة الضامة

قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلى السابق عبر حسابه علي فيسبوك "موديست سيغيب عن الأهلي لمده 10 ايام بسبب إصابته بشد في العضله الضامه من الدرجه الثانيه"

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم السبت، في التاسعة مساء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.