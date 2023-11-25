الإسكندرية .. 14 حملة تفتيش على 157 منشأة سياحية خلال أسبوع

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، حملات مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتفتيش على المنشآت والمحال والأنشطة السياحية، شملت نطاق أحياء شرق، وسط، ومنتزة أول، منتزة ثان، الجمرك، وغرب على مدار الأسبوع، وتم تنفيذ ١٤ حملة تفتيش على ١٥٧ منشأة.

أسفرت حملات التفتيش عن وجود ٧١ منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وعدد ٢٠ منشأة تبيع بأسعار أغلى من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وعدد ١٦ منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، هذا بالإضافة إلى عدد ٢٥ منشأة ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.