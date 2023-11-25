تعليم الكبار: لا صحة لإلغاء مشاركة طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية

تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيه للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

وقال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار ، إن طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية، ونحث الطلاب دائما على الاستمرارية ونشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم”، منوها إلى أن قرار دمج طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية ليس جديدا عليهم.

وأضاف الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.

وشدد ، إن مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي، مشددا على ضرورة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

وأكد على، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب الجامعات في دعم المشروعات القومية، ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن إنجازات الجامعات في ملف محو الأمية تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الإنسان المصري.

ووجه ناصف، رسالة شكر لطلاب الجامعات المشاركين، وللهيئة العامة لتعليم الكبار، وقطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية في قوافل محو الأمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وكشف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبارلـ صدي البلد أهم اللميزات التي يحصل علي طلاب الجامعات :

مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية

نشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم

الهيئة تقدم جميع الدعم للطلاب الجامعات والفرق النهائية للحصول على شهادة التخرج الخاصة بهم.

يمكن لطلاب الفرق النهائية التوجه لإدارة الكلية لانجاز المهمة في دورات لا تستغرق أكثر من شهر.

الهيئة تسعى لاعلان مصر خالية من الأميةبحلول 2030.

بعض الجامعات تدعم الطلاب وتعفيهم من المصروفات الدراسية مقابل محو أمية أكثر من 4 افراد.

الهيئة تقدم 250 جنيه لكل طالب مقابل محو امية كل فرد.