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هل هي نهاية العالم..

تحرك أكبر جبل جليدي بالعالم بعد 30 عامًا من السكون |شاهد

أكبر جبل جليدي في
أكبر جبل جليدي في العالم

بدأ أكبر جبل جليدي في العالم بالتحرك بعد أكثر من 30 عامًا من ثباته في قاع المحيط، حيث انفصل الجبل الجليدي المعروف باسم A23a عن ساحل القطب الجنوبي في عام 1986 واستقر في بحر ويديل، ليتحول في النهاية إلى جزيرة جليدية.

تبلغ مساحة الجزيرة الجليدية حوالي 4000 كيلومتر مربع، وهي أكبر من ضعف مساحة لندن الكبرى. وشهد الجبل الجليدي تحركًا سريعًا في العام الماضي، ويقترب الآن من الامتداد إلى ما وراء مياه القطب الجنوبي.

رصد الخبراء حركة الجليد السريعة تحت القاعدة القطبية في المملكة المتحدة، وتشير الأدلة إلى أن الجبال الجليدية الكبيرة مثل A23a تخصب المحيطات بالمغذيات المعدنية. وبالإضافة إلى حجمها الهائل.. يتميز هذا الجبل الجليدي بسمك يبلغ حوالي 400 متر، مما يجعله أكثر ارتفاعًا من ناطحة سحاب شارد في لندن، وهي أطول ناطحة سحاب في أوروبا، بـ310 أمتار.

كان A23a جزءًا من انفصال جماعي للجبال الجليدية من الجرف الجليدي فيلتشنر في القارة القطبية الجنوبية، وكانت تستضيف محطة أبحاث سوفيتية في الماضي.. وتم إرسال رحلة استكشافية من موسكو لإزالة المعدات من القاعدة السابقة خوفًا من فقدانها، ولكن الجبل الجليدي لم يتحرك بعيدًا عن الساحل حتى تثبته العارضات العميقة بقوة في الطين السفلي لنهر ويديل.

وفي عام 2020، بدأ جبل الجليد A23a في التحرك للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الثبات.. وبعد مرور ما يقرب من 40 عامًا.
يثير هذا السؤال الخبراء: لماذا يتحرك A23a الآن؟ قدم الدكتور أندرو فليمنغ، خبير الاستشعار عن بعد من بريطانيا، تفسيرًا لذلك.. استشار زملاؤه وتساءل عما إذا كان هناك تغير في درجات حرارة مياه الجرف القطبي قد يكون السبب وراء هذا التحرك.. ومع ذلك، توصلوا إلى اتفاق على أن الوقت قد حان لجرف الجنوب للمراقبة. 
وقد تم توقف حركة A23a منذ عام 1986، ولكن في النهاية سيقل حجمه بما يكفي لفقدان قوتها القابضة وبدء التحرك.. وقد تم رصد أول حركة له في عام 2020.

أكبر جبل جليدي بالعالم نهاية العالم لندن

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