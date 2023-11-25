لأصحاب المعاشات .. قروض ميسرة بـ فوائد بسيطة من البنوك الحكومية

يبحث الكثير من المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات عن خطوات الحصول على قرض لتيسير امورهم التي تحتاج إلى نفقات عالية.

هناك قروض لأصحاب المعاشات من بنك مصر تصل على 96 شهرًا، ويجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه وليس أقل، ويكون الحد الأدنى للقرض 5000 جنيه وأعلى حد أقصى هو 500.000 جنيه، يحدد طبقًا لقيمة المعاش.

قرض المعاشات من بنك مصر

1. حوالي نسبة 21% إلى 21.50% عائد سنوي متناقص على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

2. حوالي نسبة 11.74% إلى 12% عائد سنوي ثابت على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

3. جدير بالذكر أنه لا يجب أن يتعدى القسط 50% من المعاش.

شروط قرض المعاشات من بنك مصر 2023

يجب إلا يقل سن المستفيد من القرض عن 21 ولا يزيد عن 65 عام حتى وقت نهاية سداد قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

مستندات قرض المعاشات من بنك مصر 2023

هناك عدة مستندات على العميل إحضارها للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023، وجاءت كالاتي:

1. إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

2. إرفاق إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه)، ويجب إلا يكون قد مر عليه 3 أشهر للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

3. إحضار بيان معاش من جهة تحويل المعاش، موضحه به قيمة المعاش وصفته للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

4. وجود هاتف محمول ساري للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر 2023.

قرض أصحاب المعاشات

-مبلغ القرض يصل الي: 1,000,000 جنيه مصري.

-مدة القرض: تصل الى 10سنوات.

-تأمين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف استعلام ائتماني.

-حساب جارى مجانا.

شروط قرض البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لاصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-الا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل.

-تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

قرض وزارة الأوقاف

ويمكن للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال وأيضًا العاملين بوزارة الأوقاف الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة.

وتتضمن إمكانية الحصول علي قرض من وزارة الأوقاف ضرورة توافر مجموعة من الشروط والتي من بينها :-

- يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض

- يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.

خطوات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف

وفيما يخص العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يحق لمن أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة الحصول علي قرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وفق شروط معينة تتضمن مايلي :-

- يشترط لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر

-يلزم لا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده

- يشترط تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات

- يجب خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا

- ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد

أما بالنسبة للراغبين فى الحصول علي قرض من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).

وفيما العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا كما يشترط لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة

قرض الزواج من بنك ناصر

فيما يمكن للمواطنين الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بقيمة تمويل 10 آلاف جنيه كحد أقصى، حيث يتم سداد القرض على 3 سنوات بدون فوائد، لكن يتم دفع 2% فقط مصاريف إدارية كل سنة.

ومن أجل الحصول علي قرض من بنك ناصر يجب تقديم وثيقة زواج لا يكون مر عليها أكثر من 7 سنوات، وصورة الرقم القومي، وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

قرض أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات

يوفر بنك بنك ناصر الاجتماعي، القرض الحسن كأحد خدمات التكافل لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف اداريه بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وفي حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك