الجرام بـ 2,765 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء بعد استقرار عيار 21 عند 2765 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,137 شراء 3,160

عيار 22 بيع 2,876 شراء 2,897

عيار 21 بيع 2,745 شراء 2,765

عيار 18 بيع 2,353 شراء 2,370

عيار 14 بيع 1,830 شراء 1,843

عيار 12 بيع 1,569 شراء 1,580

الاونصة بيع 97,565 شراء 98,276

الجنيه الذهب بيع 21,960 شراء 22,120

الكيلو بيع 3,137,143 شراء 3,160,000

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1% بالبورصة العالمية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.

فيما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.

على الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل ‏تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن ‏أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات ‏البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.‏

ومن المتوقع أن يترك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ‏ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في ‏مارس على أقرب تقدير، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب .