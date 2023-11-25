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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2,765 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل  أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء بعد استقرار عيار 21 عند 2765 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

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الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

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آي صاغة: 1.1 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

عيار 24 بيع 3,137 شراء 3,160
عيار 22 بيع 2,876 شراء 2,897
عيار 21 بيع 2,745 شراء 2,765
عيار 18 بيع 2,353 شراء 2,370
عيار 14 بيع 1,830 شراء 1,843
عيار 12 بيع 1,569 شراء 1,580
الاونصة بيع 97,565 شراء 98,276
الجنيه الذهب بيع 21,960 شراء 22,120
الكيلو بيع 3,137,143 شراء 3,160,000

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

أسعار الذهب عالميا

 

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1% بالبورصة العالمية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.

فيما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.

على الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل ‏تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن ‏أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات ‏البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.‏

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400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تحرك جديد لـ عيار 21

ومن المتوقع أن يترك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ‏ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في ‏مارس على أقرب تقدير، ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب .

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