عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ختام تعاملات اليوم السبت، لم يتخط حاجز الـ 5جنيهات علي الأكثر في سوق المشغولات الذهبية و ذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد، بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 2775 جنيه للبيع و 2795 جنيه للشراء.

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تحرك جديد لـ عيار 21


ووصل سعر عيار 24 إلي 3171 جنيه للبيع و 3194 جنيه للشراء


وسجل سعر عيار 18 نحو 2379 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء 


وبلغ سعر عيار 14 نحو 1850 جنيه للبيع و 2396 جنيه للشراء.


وصل سعر أوقية الذهب نحو 98.631 ألف جنيه للبيع و 99.342 ألف جنيه للشراء


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.2 ألف جنيه للبيع و 22.36 ألف جنيه للشراء


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.2 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع الأسعار 

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا وبنسبة 1.1 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 2003 دولارات، وسط تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي  لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 24 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2790 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2392 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22320 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2740 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2765 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1993 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2003 دولارات.
في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي حالة من التراجع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر نوفمبر 49.4 نقطة، فيما كان يتوقع الخبراء 49.8 نقطة، وسجل بالقراءة السابقة 50 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر نوفمبر نحو 50.8 نقطة، فيما توقع الخبراء 50.4 نقطة، وكان قد سجل بالقراءة السابقة 50.6 نقطة.
 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Financce Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. السيسي مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا..سعر الذهب والدولار والطقس

ترشيحاتنا

6 أيام على بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.. احذر ارتكاب هذه الأفعال

الشرطة ضربت ابنى.. الأمن يكشف أكاذيب مروج فيديو على الفيس بوك

كيفية الطهارة في شدة البرد.. هل يصح المسح على الكم؟

مسئول أمريكي : لا نتوقع أن يكون مواطنونا في الموجة الثانية لإطلاق سراح الرهائن

غدا .. بدء تسليم وحدات دار مصر بالأندلس في القاهرة الجديدة

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

شهية قوى .. طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ