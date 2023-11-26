حصلت سيارة تسلا موديل 3 المحدثة، والتي كانت تُعرف تحت الاسم الرمزي "Highland" أثناء التطوير، على لقب أفضل سيارة يمكنك شراؤها في النرويج، من قبل موقع السيارات Motor.no.

تسلا موديل 3 "هايلاند" تحصل على لقب "أفضل سيارة يمكنك شراؤها"

وقد وضع صحفيو السيارات السيارة الكهربائية المحسّنة، تلك السيارة، في مواجهة شقيقتها Model Y، بالإضافة إلى BMW iX، وVolkswagen ID.3، وMG4، وPeugeot e-2008، وRenault Megane، وغيرها الكثير، وفي النهاية، جاء الطراز 3 الصيني الصنع على رأس 50 مرشحًا لأنه تم حل المشاكل الرئيسية للنسخة غير المعدلة.

وتحسنت جودة المقصورة الداخلية مقارنة بسابقتها، مع إحساس أعلى بالجودة، وفي الوقت نفسه، أصبحت المقصورة أكثر هدوءًا، وذلك بفضل المزيد من المواد العازلة للصوت في جميع الأنحاء، بالإضافة إلى إضافة نوافذ زجاجية مزدوجة للأبواب الخلفية والنافذة الخلفية. في السابق، كان الطراز 3 مزودًا بزجاج عازل للصوت للنوافذ الثلاثة الأمامية فقط.

تسلا موديل 3 "هايلاند" تحصل على لقب "أفضل سيارة يمكنك شراؤها"

وعلى الرغم ما يقال، أشار Motor.no إلى أنه لم يتم حل كل شيء من خلال عملية التحديث، وهذا هو تجارب الملكية المتنوعة، وقال الفريق إن العديد من العملاء سعداء بمشترياتهم، في حين أن الكثير منهم غير راضين.

وفاز الطراز 3 الذي تمت ترقيته في فئة أفضل سيارة عائلية صغيرة، وكذلك في الترتيب العام. واحتل الطراز Y المركز الأول في مجموعة السيارات العائلية المتوسطة، يليه Hyundai Ioniq 5 و Kia EV6.

وتوجت سيارة BMW iX بجائزة أفضل سيارة عائلية كبيرة من موقع Motor، في حين جاءت سيارة بيجو e-208 سيتي هاتشباك في المركز الأول في فئة السيارات الصغيرة.

تتمتع النرويج بواحد من أعلى معدلات انتشار السيارات الكهربائية في العالم، إن لم تكن الأعلى، لذلك ليس من المستغرب أن تفوز الكثير من السيارات التي تعمل بالبطاريات في الفئات المفتوحة لكل من الطرازات التي تعمل بالغاز والديزل.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، تم بيع أكثر من 87 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في النرويج، وهو ما يمثل حصة سوقية قدرها 83.5%. تمتلك السيارات الهجينة (PHEV) حصة سوقية تبلغ 7%، مما يترك السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين تتنافس على أقل من 10% من السوق.