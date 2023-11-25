رد فعل مثير من مهيب بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثية

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “كولر يتدخل في الوقت المناسب بتغييرات تقود الأهلي إلى الفوز علي ميدياما الغاني 3-0 في افتتاح مشواره بـ دوري أبطال إفريقيا”.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

اعتلى النادي الأهلي، بفوزه اليوم، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.