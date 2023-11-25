تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات| فيديو

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "وفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ فإن سرعات الرياح وصلت في بعض محافظات الجمهورية إلى 50 كم في الساعة، وهو ما أدى لإثارة الرمال والأتربة".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "متوقع يوم الأحد استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية، ومع سرعات قوية للرياح ستؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة".

وأوضحن: "يوم الأحد سيشهد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي ستؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الطرق السريعة، والأماكن الصحراوية والمكشوفة بشكل كبير".

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن: "نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وسرعات الرياح على البحر المتوسط تصل إلى 80 كيلومتر/ الساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 4 إلى 5 كيلومترات، وبالتالي فإن البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأي أعمال صيد وملاحة بحرية وأعمال تنزه".

واسترسلت: "متوقع أيضا انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن السبت"، موضحة: "درجة الحرارة الأحد العظمى على القاهرة 25 درجة، وخلال فترات الليل ستصل إلى 15 درجة".

عودة الأمطار

وتابعت: "يوم الإثنين سيشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستصل العظمى على القاهرة 23 درجة".

وواصلت: "متوقع غدا الأحد، عودة فرص الأمطار خلال فترة المساء، مع تحول الكتل الهوائية على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون أمطار بين خفيفة إلى متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري".

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من عدم ارتداء الكمامة غدا الأحد بسبب نشاط الرياح.