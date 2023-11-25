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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من «كولر» عقب فوز الأهلي على ميدياما الغاني

كولر
كولر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم نسجل أهدافًا، وسمحنا للمنافس بأن يخلق الفرص، وذلك بسبب بعض التسرع في فقد الكرة، وخلال الشوط الثاني تحسنا بشكل أكبر واستطعنا التسجيل وتحقيق الفوز.

وأوضح المدير الفني أن الفريق أدى تدريبه مكتملا لمدة يومين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، لافتًا إلى أنه اعتاد على هذا الأمر خلال مشواره التدريبي.

وشدد كولر على أن ظاهرة إهدار الفرص مستمرة مع الفريق من الموسم الماضي، والذي كان الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف ولكن في نفس الوقت كان الأكثر إهدارًا للفرص، وقد يكون أحد العناصر الملاعب التي يخوض عليها الفريق المباريات باستثناء استاد القاهرة.

وأشار المدير الفني إلى أن التغييرات كان هدفها زيادة الضغط الهجومي وتسجيل الأهداف.

وأشاد كولر بالهدف الذي سجله صلاح محسن، وقدم التهنئة له، كما وجه رسالة له بالاستمرار في تقديم نفس المستوى.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أنه يحاول تجديد دوافع اللاعبين، للاستمرار في حصد البطولات.

 

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