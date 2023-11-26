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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف الحسيني: مصر استطاعت تغيير مواقف دول أوروبية بشأن القضية الفلسطينية

يوسف الحسني
يوسف الحسني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صوت مصر أصبح مسموعاً في العالم كله دون أي منازع، والعالم كله يشاهد الجهود المضنية التي تقدمها مصر للأشقاء في قطاع غزة. 

 

وأضاف "يوسف الحسيني"، خلال برنامج "التاسعة"، عبر الفضائية المصرية، السبت، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي كانت مُصرة علي مجموعة من "اللاآت" ولم تتزحزح عن موقفها بشأن القضية الفلسطينية علي الإطلاق.

 

القضية الفلسطينية

 

وأوضح يوسف الحسيني، أن مصر استطاعت بسبب مواقفها القوية في القضية الفلسطينية لتغير مواقف لعديد من الدول داخل وخارج الإتحاد الأوروبي بشأن غزة والقضية الفلسطينية.

 

مصر قطاع غزة القضية الفلسطينية فلسطين الاتحاد الأوروبي غزة

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