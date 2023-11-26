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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترسل للوسطاء أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين

كتائب القسام
كتائب القسام

 

أفادت القناة 7 العبرية، بأن حركة حماس أرسلت للوسطاء أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم اليوم، الأحد؛ وذلك ضمن صفقة التبادل المبرمة بين الجانبين.

وهذه الهدنة هي أول توقف في الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع، ولكن تعهدت إسرائيل بمواصلة القتال بعد انتهاءها. بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وأن وقف القتال يمثل فرصة حاسمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اعلن ن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة حماس، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.

وأعلن مركز شيبا الطبي في تل أبيب، اليوم الأحد، أن 12 من أصل 13 رهينة تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة أمس أمضوا الليلة في المركز الطبي، مؤكدا أنه لا يحتاج أيا منهم لرعاية طبية عاجلة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال رئيس مستشفى الأطفال البروفيسور، إيتاي بيساش: "بعد ليلة طويلة جدا من الانتظار، في حوالي الساعة 3:30 صباحا، تم نقل 12 رهينة إلى هنا، ويسعدني أن أبلغكم أنه على الرغم من أن أيام الأسر واضحة عليهم، إلا أنه لا يحتاج أيا منهم إلى تدخل عاجل وفوري".

وأضاف: "سنستمر في دعمهم جسديا ونفسيا".

وتم نقل الرهينة الثالثة عشرة التي أفرجت عنها المقاومة الفلسطينية حماس مساء السبت، مايا ريجيف، إلى المستشفى في مركز سوروكا الطبي في بئر السبع.

كانت ريجيف الرهينة الوحيدة المحررة التي تم إحضارها إلى سوروكا الأقرب للخضوع للعلاج الطبي الفوري. وفي الليلة الماضية، وصفت المستشفى حالتها بأنها مستقرة، وأكدت أن حياتها ليست في خطر.

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