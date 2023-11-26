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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا احترام لبلدنا.. ترامب ينتقد بايدن بسبب صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، على صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، منتقدًا خليفته الرئيس جو بايدن، نظرًا لعدم إطلاق سراح أي مواطن أمريكي حتى الآن.

وتساءل ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” "هل لاحظ أحد أن حماس أعادت أشخاصا من دول أخرى، لكنها لم تعيد حتى الآن رهينة أمريكيًا واحدًا؟".

وأضاف “هناك سبب واحد فقط لذلك، وهو عدم احترام بلدنا أو قيادتنا. هذه فترة حزينة ومظلمة للغاية في أمريكا!”.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفادت بأن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.  

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تسلم قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثالثة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية بدأت إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماؤهم على القائمة التي سلمتها قطر، الوسيط في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

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