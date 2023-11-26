وزيرة التعاون الدولي القطرية تزور الجانب الفلسطيني من منفذ رفح بتنسيق مصري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تقوم بزيارة للجانب الفلسطيني من منفذ رفح بتنسيق مصري.

التعاون بين البلدين

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتمعت مع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لؤلؤة بنت راشد الخاطر، اليوم الأحد، في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزير التعاون بين البلدين بشأن قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في القطاع.