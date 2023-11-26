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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومى المرأة يناقش كتاب «الصعيد فى بوح نسائه» بدار الأوبرا

صدى البلد

نظمت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، لقاءً بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمناقشة كتاب بعنوان "الصعيد فى بوح نسائه"، بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس، والدكتورة صفية القبانى، نقيبة التشكيليين، والكاتبة سلمى أنور، والكاتبة ضحى عاصى.

تضمن اللقاء مناقشة  دور الفن في مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض كتاب "الصعيد فى بوح نسائه" للكاتبة سلمى أنور، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور  أحمد سليم، رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيى أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس.

واستعرضت الجهود التي قام بها في هذا المجال، والتي يأتي من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الأشكال المتعددة من العنف، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2017، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات.

هذا إلى جانب دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل على مساعدة  ومساندة السيدات المعنفات في الحصول على حقوقهن. 

وقالت الدكتورة رانيا يحيى إن اللقاء اليوم يتضمن عرضا لكتاب "الصعيد فى بوح نسائه" للكاتبة سلمى أنور،  والذي يتضمن سرد 30 قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك.

وأضافت أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها  وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها. 

وقد استعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب "الصعيد فى بوح نسائه"، والتى تدور حول قصص مجموعة من النساء الصعيدات، والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان.

وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات  اللاتي تعرضن لها، من بينها العنف ضدهن باختلاف أشكاله وأنواعه. 

وقد أعرب الدكتور أحمد سليم، رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا، عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض 14 عملا متنوعا من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والإكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر.

وعرضت رانيا الصوابى، ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني  والاجتماعي لهن، مشيرة إلى أن المكتب يتضمن 27 فرعا على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على  الخط المختصر  15115 أو من خلال رقم  الواتس اب 0107525600 أو التواصل مع فروع المكتب بجميع المحافظات.

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