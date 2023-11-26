«إكسترا نيوز»: 6 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة منذ صباح اليوم

قال هشام عبدالتواب، موفد قناة «إكسترا نيوز»: «إن عدد من شاحنات الوقود عادت من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح بعد أن افرغت حمولتها من الوقود في مستودعات تابعة لمنظمة «الأونروا» التي تتولى عملية توزيع الوقود والمساعدات في مختلف مناطق القطاع».

مطالبات بزيادة الكميات المسموح بدخولها لقطاع غزة

وأضاف «عبدالتواب»، خلال تغطية خاصة من أمام معبر رفح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك 6 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر من السولار وحوالي 80 ألف لتر من الغاز دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بزيادة دخول هذه الكميات لقطاع غزة، كون سكان القطاع في أمس الحاجة للوقود.

وتابع، أن كل الأمور في قطاع غزة يعمل بالوقود، كمحطات تحلية المياه وشبكات الاتصالات والمستشفيات وغيرهم، وصولا إلى المخابز، فكل تفاصيل الحياة تحتاج إلى الوقود، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية دخلت لقطاع غزة منذ صباح اليوم.

وتوقع موفد قناة «إكسترا نيوز» دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل مختلف المساعدات الإنسانية كمواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية والمياه إلى القطاع مع نهاية هذا اليوم.

