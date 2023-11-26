القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية اسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"، ومقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ضمن نطاق العملية العسكرية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، طائرتان من طراز "سو -27" في مناطق نوفورايسك وفيليكايا ألكساندروفكا في مقاطعة خيرسون، ومقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى أنه تم اعترض 17 صاروخا من طراز "هيمارس".

وأعلنت روسيا، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف بعد ساعات من الإبلاغ عن هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على ثلاث من مناطقها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت روسيا إنها أسقطت صاروخين أوكرانيين متجهين إليها فوق بحر آزوف.

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار فوق المناطق الروسية، بما في ذلك موسكو.