الأوبرا تنظم معرض الفن التشكيلي «في العمق» بقاعة زياد بكير غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلي، بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسي، وذلك في السادسة مساء غد الاثنين، بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الأحد/- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم /الاثنين/ الموافق 4 ديسمبر المقبل، ويضم حوالي 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملي، وتم تنفيذها بألوان الجواش مضافا إليها خامات متعددة، واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية المتميزة بالألوان الزاهية لتخرج في صورة ثلاثية الأبعاد مع استثمار الضوء في إبراز عناصر التصميم، بالإضافة إلى عدد من التصميمات تحت عنوان "في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطينية.



ونوهت الأوبرا بأن الفنانة سارة الدبوسي، تخرجت في كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006، تعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، مراجع داخلي وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، ولها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.