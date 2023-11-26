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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه: جائزة التميز الداخلي فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري وتحسين الأداء

صدى البلد

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والسفير هشام بدر المشرف العام لجائزة مصر للتميز الحكومي، مذكرة تفاهم بين الجانبين، في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز واحداث نقلة نوعية في تطوير الاداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق منهجية جائزة مصر للتميز الحكومي بجميع القطاعات والهيئات المعنية بالدولة لضمان تكوين وتأسيس جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
واستهل المهندس ممدوح رسلان، كلمته، بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واهتمامه بكل المبادرات التى تساهم فى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن الشراكة بين الشركة القابضة ووزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، أثمرت عن إطلاق جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة، كأولى المبادرات لتطبيق مفهوم التميز فى القطاعات الحكومية الخدمية، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 واستكمالا لما تحققه الدولة من نهضة وتنمية فى ملف المرافق وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن جائزة التميز الداخلي هى فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة وفقا لتقييم فعلى ومعايير محددة، وقياس تأثير وفاعلية التميز فى تقديم الخدمات ومردوده على رضا المواطنين، كما تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، للتوسع فى تطبيق الجائزة فى مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التى طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها فى جائزة تميز الشركة القابضة.
وذكر أن مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة وجائزة مصر للتميز الحكومى، يأتى بناء على التقاء رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأهدافها الاستراتيجية فى تقديم خدمة متميزة للعملاء، إعداد القادة والكوادر المتخصصة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي مع أهداف جائزة مصر للتميز الحكومى، بهدف التطوير والتحسين والتميّز الإداري وإحداث حراك في مجال الإدارة، وخلق فكراً قيادياً إيجابياً لتبنّي التميّز المؤسسي. 
وأعرب السفير هشام بدر، سعادته عن مبادرة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المتميزة فى تطبيق جائزة للتميز الداخلى، لتكون أول نموذج لجهاز إدارى بالدولة يسعى لتطبيق الجائزة لتطوير الأداء المؤسسى، لتعبر عن قيادة رشيدة وثقة فى أداء المؤسسة وتمثل تلك المبادرة نقلة نوعية فى تاريخ إدارة الجائزة، لنشر ثقافة التميز بين جهات الدولة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق ارتأت الشركة القابضة الاستعانة بخبرات فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في تأهيل ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التميز إلي فريق عمل إدارة جائزة التميز بالشركة القابضة والذي بدوره وبالتعاون مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي سوف يتولون تنفيذ تلك المنظومة بنفس المنهجية وأطر العمل المعمول بها في جائزة مصر للتميز الحكومي، لتحسين حياة المواطنين بالاستعانة بفريق جائزة مصر لتأهيل ونشر ومنهجية التميز الحكومى بنظام النجوم العالمى فى مجالى الخط الساخن وخدمة العملاء.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء أحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة من خلال نظم التقييم السنوية، والإدارة بالأهداف، لتتبلور هذا العام بالشراكة مع جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط، لإطلاق جائزة التميز الداخلي في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن.
وأكد الدكتور صلاح بيومى، حرص القيادة السياسية لنشر ثقافة التميز والالنزام بمعايير الجودة، لافتا إلى الدور الريادى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي" تحفيز روح التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.
جاء ذلك بحضور  د. محمد السيد محمدي مدير التقييم والجودة جائزة مصر للتميز الحكومي، د. جراح محمود الزعبي مستشار وخبير تطوير الأداء والتميز المؤسسي  هيئة كهرباء ومياة دبي، د. وائل يحي زكريا مستشار التميز المؤسسي والتحول الرقمي، أ.سهي سعيد المدير التنفيذي - جائزة مصر للتميز الحكومي.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البنية التحتية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السفير هشام بدر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصرف الصحى القطاعات الحكومية المهندس ممدوح رسلان تطوير البنية التحتية تطوير خدمات مياه الشرب جائزة التميز الداخلي للشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي

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