6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 38909 جنيه كمتوسط سعر بفارق 6 ألف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 38909 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 6 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- بلغ سعر طن حديد عز مستوى 41500 جنيه.

- أما عن سعر طن حديد سرحان بلغ نحو 38000 جنيه.

- في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 3900 جنيه.

- سعر طن حديد العشري ثبت عند 39000 جنيه

- بلغ طن حديد المصريين سجل نحو 39500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39500 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 39200 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ما يلي :-

- بلغ سعر أسمنت المسلح على استقراره عند مستوى 2020 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النصر عند مستوى 1970 جنيها للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 2000 جنيهًا في الطن.

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2050 جنيها في الطن.

- أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1230 إلى 1420 جنيها.

- بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1970 و2160 جنيه.

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.