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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي على رغبة الأحمر في التعاقد مع"فتوح"

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أكد محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية والأهلي السابق، أن النادي الأهلي إذا تعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكون ضد مبادئ القلعة الحمراء التي نتغني بها طوال الوقت.

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وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات خلال برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي لابد ألا يتعاقد مع أحمد فتوح بسبب أفعاله الأخيرة، والنادي الأهلي سيضرب بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ إذا تعاقد معه وسيكون الفريق به العديد من المشكلات.

وأضاف:" أحمد فتوح لاعب كبير وهو الأفضل فى مصر فى هذا المركز مع محمد حمدي، ولكن أنا ضد التعاقد معه بعد الأفعال الأخيرة، والمبادئ ستهتز حال التعاقد معه وسيكون ذلك ضد كل مبادئ الأهلي.

الأهلى نادي الزمالك محمد عبد الجليل القلعة الحمراء ابراهيم فايق أحمد فتوح

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