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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أجبني ولا مصري؟..أحمد شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك

أحمد شوبير
أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي من آراء مختلفة حول المدرب المتوقع للقلعة البيضاء، مؤكدا: " فيه ناس بتقول مدرب أجبني وناس بتقول مدرب مصري أو الابقاء علي معتمد جمال".

وأضاف شوبير، خلال تصريحات إذاعية: " الخلاصة لا مصري ولا أجنبي إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل ملف المدرب الجديد خلال الفترة الحالية.

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وتابع أحمد شوبير: " ما تردد عن مدرب النجمة اللبناني فشنك حتى الآن ولم يعرض اسم هذا المدرب من الأساس، مضيفا: " مجلس لبيب يرى أن الفريق سيخوض 8 مباريات في فترة قصيرة وبالتالي مدرب جديد سيأخذ وقت للتعرف علي الفريق، لذلك يرو الإبقاء علي معتمد جمال حتي نهاية الـ 8 مباريات أياً كانت النتائج سيستمر حتي نهاية الموسم.

ويبدأ الزمالك اليوم مشواره الإفريقية ببطولة الكونفيدرالية بلقاء أبو سليم الليبي في تمام السادسة مساءا علي ملعب برج العرب. 

القلعة البيضاء الكونفيدرالية بطولة الكونفيدرالية الزمالك ملعب برج العرب معتمد جمال

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