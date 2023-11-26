مدرب أجبني ولا مصري؟..أحمد شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي من آراء مختلفة حول المدرب المتوقع للقلعة البيضاء، مؤكدا: " فيه ناس بتقول مدرب أجبني وناس بتقول مدرب مصري أو الابقاء علي معتمد جمال".

وأضاف شوبير، خلال تصريحات إذاعية: " الخلاصة لا مصري ولا أجنبي إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل ملف المدرب الجديد خلال الفترة الحالية.

وتابع أحمد شوبير: " ما تردد عن مدرب النجمة اللبناني فشنك حتى الآن ولم يعرض اسم هذا المدرب من الأساس، مضيفا: " مجلس لبيب يرى أن الفريق سيخوض 8 مباريات في فترة قصيرة وبالتالي مدرب جديد سيأخذ وقت للتعرف علي الفريق، لذلك يرو الإبقاء علي معتمد جمال حتي نهاية الـ 8 مباريات أياً كانت النتائج سيستمر حتي نهاية الموسم.

ويبدأ الزمالك اليوم مشواره الإفريقية ببطولة الكونفيدرالية بلقاء أبو سليم الليبي في تمام السادسة مساءا علي ملعب برج العرب.