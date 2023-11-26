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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إمام عاشور.. نجم الأهلي يسعى للرحيل عن الفريق في يناير

صدى البلد

يفكر كريم نيدفيد، لاعب خط الوسط الفريق الأول للنادي الأهلي، جديا في خيار الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. 

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ويري اللاعب صعوبة الحصول على فرصة اللعب كأساسي مع الفريق، نظرًا للتنافس القوي في مركزه مع إمام عاشور الذي تألق بشكل لافت خلال المباريات الماضية، حيث يجيد نيدفيد بشكل كبير فى نفس مركز عاشور.

 ما يزيد الأمر صعوبة هو وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز مثل مروان عطية وديانج وعمرو السولية.

وقد تلقى نيدفيد اهتمامًا من قبل نادي مودرن فيوتشر، الذي أبدى استعدادًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 ويتوقع أن يجري اللاعب محادثات مع إدارة الأهلي لبحث سبل حسم قرار الرحيل في ظل ضيق فرصه في الظهور كأساسي مع الفريق.

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