نجم الأهلي السابق: تغييرات كولر سر الفوز على ميدياما الغاني

قال أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، إن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور لصالحهم أمام ميدياما الغاني، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأَضاف أحمد فوزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن محمد الشناوي يعد من أفضل الحراس المرمي الحاليين في أفريقيا، مؤكداً أنه يجيد التعامل مع الانفرادات.



وأشار فوزي، إلى أن تغييرات السويسري مارسل كولر، بالدفع بمحمد مجدي أفشة وصلاح محسن، سر فوز الأهلي على ميدياما، بعدما لاحت له الكثير من الفرص خلال الشوط الأول ولكن لم يكن هناك توفيق.



وواصل فوزي، أن الأهلي قادر على تخطي دور المجموعات والوصول إلى الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.