نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان طارق عبد العزيز

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

وجاء نص البيان: تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

وفاة طارق عبد العزيز

توفى منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لازمة قلبية مفاجئة ، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

ولم يحدد حتى الان موعد الجنازة او العزاء .



تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية



وكان الفنان طارق عبد العزيز قد نشر أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.