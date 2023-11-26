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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جديدة .. طريقة عمل فرنش توست بالبريوش

توست البريوش
توست البريوش

تعد فرنش توست بالبريوش من الوصفات الجديدة التي يشتهر بها المطبخ الفرنسي والحلويات الفرنسية المشهورة حول العالم، لذا نقدم اليوم طريقة عمل حلوى فرنش توست بخبز البريوش اللذيذ، مع إضافة صلصة التوت اللذيذة.

 

طريقة عمل فرنش توست بالبريوش

المقادير:

‏-  8 شرائح خبز بريوش
‏-  4 بيضات
‏-  1 كوب توت أحمر
‏-  ½ كوب حليب
‏-  ¼ كوب ماء
‏-  2 معلقة كبيرة سكر
‏-  2 معلقة كبيرة سكر
‏-  2 معلقة صغيرة كريم كرميل
‏-  1 معلقة صغيرة قرفة
‏-  1 معلقة صغيرة عصير ليمون
‏-  ½ معلقة صغيرة فانيليا

 

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي البيض والكريم كراميل والقرفة والسكر وخلاصة الفانيليا والحليب. اخفقي المزيج جيداً حتى يتجانس.

سخني مقلاة غير لاصقة في قدر على حرارة متوسطة إلى هادئة.

غمسي شرائح خبز البريوش بخليط البيض وضعيها في المقلاة. اطهيها لـ3 دقائق من كل جهة حتى تكتسب اللون الذهبي.

في قدر على حرارة متوسطة، ضعي التوت والسكر والماء وعصير الليمون. حركي المكونات حتى تتداخل.

ضعي خبز البريوش في طبق التقديم. أضيفي صلصة التوت على الوجه.
قدمي الفرنش توست بالبريوش.

توست البريوش البريوش توست حلويات المطبخ الفرنسي

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