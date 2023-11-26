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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أربعة كهنة جدد بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

صدى البلد

صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية) وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة. وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة من أبناء الإيبارشية كهنة جدد، وهم:


- الشماس ماجد فايق كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر نوار حنا التابعة للإيبارشية باسم القس هرمينا. 
- الشماس منير إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر يوسف سلامة التابعة للإيبارشية باسم القس مينا. 
- الشماس مايكل مجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الزقازيق باسم القس أرسانيوس. 
- الشماس روماني إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بمدينة الزقازيق باسم القس مارك.


والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم مجمع كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.


واحتفل الآباء بالعيد الـ ١١ لتجليس قداسته على كرسي مار مرقس. 


بدأت فقرات الاحتفالية عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته، بمشاركة الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية والذي تم خلاله منح ١٥ من الآباء الكهنة رتبة القمصية بيد قداسة البابا.
تضمن الحفل كلمات للآباء الأساقفة والأب القمص أبرآم إميل، وعُرِضَ فيلم تسجيلي بعنوان "مشاعر حب" وقدم الآباء هدية تذكارية لقداسته، باسم مجمع كهنة الاسكندرية واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا. 
والتقطت الصور التذكارية، ووزع قداسته بعض الهدايا عليهم.

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