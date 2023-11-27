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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تسبب نابليون في تحطيم أنف أبو الهول؟.. باحث في علم المصريات يحسم الجدل

أبو الهول
أبو الهول

قال الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، إن أنف أبو الهول هي أشهر أنف في تاريخ الحضارات.

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وأضاف الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بابليون بونابرت رجل دموي غازي قاتل، لكنه لم يدمر ولم يضرب بالمدفعية أنف أبو الهول، وهناك رسام دنماركي الجنسية طُلب منه أن يأتي إلى مصر ويرسم آثار مصر للحاكم الدنماركي آنذاك".

 

وأشار: "الرسام جاء إلى مصر ودخل الى الإسكندرية عام 1737 وتوجه إلى الجيزة ورسم أبو الهول، الرسمة وصلت لنا وهي موجودة في المراجع المعتبرة، والرسم أظهرت أن أنف أبو الهول مدمر تدميرا يشبه التدمير الآن، وهذا كان قبل الحملة الفرنسية لـ61 سنة".

 

وأكد الدكتور باسم الشماع، باحث في علم المصريات،: "أنف أبو الهول محطمة قبل وصول نابليون بـ61 سنة"، موضحا: "هناك علامات في رأس أبو الهول تظهر أن هناك شخص تسلق وضرب الأنف وتسبب في سقوطها وهذا دليل على أن الأنف قد حطمت بفعل فاعل بشري".

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