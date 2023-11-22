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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رواية أبو الهول.. ابنة أحمد مراد تخطف الأنظار فى أول ظهور

أحمد مراد
أحمد مراد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الكاتب أحمد مراد في حلقة يوم غد الخميس من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

يكشف مراد خلال اللقاء كواليس صناعة الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق بأسم "أبو الهول" وحققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الأولى من إصدارها، حيث يتحدث مراد حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية.

كما يوضح كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي حاد، وكيفية كتابة رواية تدور أحداثها قبل حوالي مئة عاما من الوقت الحالي.

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أحمد مراد 

في سياق آخر، يتحدث مراد عن أعماله السينمائية السابقة والمستقبلية، وعن برنامجه التلفزيوني الذي عرض مؤخرا وهو برنامج "بيت مراد" الذي قدمه بمشاركة أبنته فاتيما مراد لأول مرة، حيث أنضمت فاتيما إلى اللقاء وتحدثت حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين أحمد مراد في البرنامج وفي الحقيقة.

في جزء آخر من الحلقة تجري منى الشاذلي اتصالًا عبر زووم مع الدكتور هاني عُتيبة والذي نصب مؤخرًا كأول عربي رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا  في سابقة تاريخية لم تحدث منذ 425 سنة، هو عمر الكلية الملكية للأطباء والجراحين في بريطانيا.

الدكتور هاني عُتيبة هو أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية في مستشفى غلاسكو الملكي، ويتحدث عن كواليس تنصيبه ومشواره الطويل في العمل كأحد الرواد في تخصصه.

أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
أحمد مراد وابنته ومنى الشاذلى
الإعلامية منى الشاذلي أحمد مراد ابو الهول الكاتب أحمد مراد لوكاندة بير الوطاويط

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