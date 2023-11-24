عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نابليون أعاد الجدل من جديد.. ماذا حدث لأنف أبو الهول؟

أبو الهول
أبو الهول

ماذا حدث لأنف أبو الهول؟ أثارت مشاهد من فيلم "نابليون" للمخرج ريدلي سكوت، حالة من الجدل مؤخرا، حيث يتساءل البعض عما إذا كان نابليون بونابرت قد أطلق المدافع على تمثال أبي الهول وأهرامات الجيزة في مصر. 

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لا يوجد دليل قاطع يثبت أن الفرنسيين قد أطلقوا المدفعية على الأهرامات أو كسروا أنف تمثال أبي الهول.. فما القصة؟

رواية أبو الهول.. ابنة أحمد مراد تخطف الأنظار فى أول ظهور

زاهي حواس يرد عبر «صدى البلد» على دراسة أمريكية عن بناء أبو الهول

مفاجأة لا تتوقعها| اكتشاف "أصل تكوين" تمثال أبو الهول!.. “اتعمل من الهوا”| تفاصيل غريبة

التمثال الأسطوري يشغل العالم .. فريق علمي أمريكي يكشف أسرار نشأة أبو الهول

بيع قبعة نابليون بونابرت بـ مبلغ خيالي.. تفاصيل

تعرف على موعد طرح فيلم " نابليون " بالسينمات المصرية

ماذا حدث لأنف أبو الهول؟

كانت قضية تحطم أنف تمثال أبو الهول محط اهتمام المؤرخين على مر العصور، حيث توجد روايات مختلفة حول سبب تحطمه. 

وتشير بعض الروايات إلى أن التعرية الطبيعية والأمطار كانت السبب في تحطم الأنف، بينما يرون آخرون أنه تم نحت التمثال بدون وجود أنف في الأصل.

في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكر ريدلي سكوت أنه ليس لديه معلومات مؤكدة حول ما إذا كان نابليون قد قام فعلًا بالهجوم على أهرامات مصر. 

وعندما سئل عما إذا كان ذلك قد حدث، أجاب قائلاً: "لا أعلم ما إذا فعل ذلك، ولكنها ربما كانت طريقة سريعة للإشارة إلى أنه سيطر على مصر".

وبالتالي، لا يزال الجدل قائمًا حول حقيقة ما حدث خلال تلك الفترة التاريخية ودور نابليون في تحطيم أنف تمثال أبي الهول وإطلاق المدافع على الأهرامات.

هل حطم نابليون أنف أبو الهول؟

في سياق متصل، أكدت الأستاذة سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه لم تقم القوات الفرنسية بإطلاق أي طلقات نارية على الأهرامات. 

وأشارت إلى أن نابليون بونابرت، القائد الفرنسي، كان يحترم ويقدر أبو الهول والأهرامات، واستخدمها كوسيلة لتحفيز قواته وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتميز.

وعندما سئل سكوت، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية، عما إذا كان نابليون قد استهدف فعلا الأهرامات في مصر، لم يكن لديه معلومات مؤكدة، ولكنه أشار إلى أن استخدام هذه القواميس الضخمة كان يرمز إلى سيطرة نابليون على مصر وتحقيقه للمجد والنجاح.

يتضح من الأقوال أنه لا يوجد دليل مؤكد على أن الأهرامات تعرضت للقصف الناري من قبل القوات الفرنسية، ويعكس استخدام نابليون للأهرامات رمزية وتقديره لها كمعلم تاريخي هام، بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لتحفيز قواته في مصر.

الحملة الفرنسية على مصر 

في الفترة من عام 1798 إلى 1801، نفّذت فرنسا حملة عسكرية في مصر، وذلك برغبة من نابليون في تحقيق أهداف استعمارية وإحباط النفوذ البريطاني. 

وعلاوة على تجميع قوة عسكرية مكونة من حوالي 50 ألف جندي، اتخذ نابليون قرارًا غير مسبوق بدعوة أكثر من 160 عالمًا من مختلف المجالات، مثل علم النبات والجيولوجيا والعلوم الإنسانية، ليصاحبوه في هذه الحملة.

قام العلماء بتوثيق المناظر الطبيعية والثقافية في مصر، وجمعوا معلومات قيمة تم نشرها في كتاب أساسي صدر في عام 1809، يحتوي على تفاصيل شاملة حول منطقة أهرامات الجيزة.

علاوة على ذلك، قام العلماء الفرنسيون بجهود كبيرة للحفاظ على التراث الأثري الشاسع في مصر، وتمكنوا من الاستيلاء على العديد من القطع الأثرية الهامة، بما في ذلك حجر رشيد.

ومع انهيار السيطرة الفرنسية على مصر في عام 1801، انتهت رحلة الحجر رشيد والعديد من القطع الأثرية الأخرى في أيدي البريطانيين، حيث انتقلت إلى سيطرتهم كجزء من الغنائم الحربية.

نابليون فيلم نابليون ابو الهول أنف أبو الهول كسر أنف أبو الهول الحملة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

كأنك تراه.. صفات النبي الجسدية والأخلاقية.. هكذا وصفه الصحابة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

كيف تمحو ذنوبك يوم الجمعة؟ .. افعل هذه العبادة تغفر خطاياك لو كانت كالجبال

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

جزائري.. الشرطة الفرنسية: القبض علي نجم عربي شهير بتهمة دعم فلسطين

موضوع مهم للمصريين.. الأوقاف تعلن عنوان خطبة الجمعة المقبلة

لوكا مودريتش يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

حملة السيسي الانتخابية تتفقد مصابي غزة في مستشفى العريش العام

أزهري يفوز ببطولة كمال الأجسام والجامعة ترسل له تهنئة خاصة.. صور

افتتاح مقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة العريش.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

فيديو

اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ