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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حاتم إبراهيم يكشف تفاصيل ارتفاع إنتاج تقاوي القمح لـ5 أضعاف خلال 3 سنوات

الدكتور حاتم إبراهيم،
الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي

كشف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 250 ألف طن من تقاوي القمح بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما كانت 45 ألف طن فقط خلال 2020، موضحا أنها تتميز بكونها عالية الجودة والإنتاجية.

وتابع حاتم إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقاوي المصرية تتميز بقدرة عالية على التأقلم والنمو تحت الظروف البيئية المختلفة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن مصر لديها ذخيرة كبيرة من الأصناف العالية من التقاوي وإنتاجها يحظى بإشادة عربية وأفريقية، حيث تم التصدير للسنغال وسيراليون وغانا والسودان والإمارات وسلطنة عمان.

السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح

 

اكدالدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح التي تصدرها لها، حيث إنها رفعت الإنتاجية من 1.5 طن للهيكتار إلى 6 أطنان للهيكتار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إلى أن أصناف التقاوي في القطاع الحكومي والخاص متوفرة ومتاحة.

وشدد على أن وزارة الزراعة تدعم المحافظات الحدودية في المنطقة الغربية وشمال وجنوب سيناء ومطروح، وتقدم لهم التقاوي بنصف الثمن، والوزارة مستعدة لتقديم الدعم الفني لهم.
 

القمح الدكتور حاتم إبراهيم الزراعة التقاوى القطاع الخاص الجودة

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