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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات أيزنهاور إلى مياه الخليج العربي

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات أيزنهاور عبرت مضيق هرمز ووصلت لمياه الخليج العربي لدعم مهام القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن حاملة الطائرات أيزنهاور سترافقها طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea، ومدمرات الصواريخ الموجهة USS Gravely وUSS Stethem، والفرقاطة الفرنسية لانجدوك.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن حاملة الطائرات "يو إس إس توماس هدنر" أسقطت عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأعلنت القيادة في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أنه تم إسقاط الطائرات بدون طيار، بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي ضرر أو إصابات.

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