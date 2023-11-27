بإنزال جوي.. القوات الأمريكية تنجح في تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك التي تم احتجازها على يد مسلحين.

وأضاف أحد المسؤوليين الأمريكيين لرويترز، أن السفينة الحربية الأمريكية ماسون ساعدت في ضمان سلامة الناقلة وتحريرها، وهي الآن آمنة وحرة قبالة خليج عدن.

ووفقا لوسائل إعلامية يمنية، فإن البحرية الأمريكية أعلنت أنها حررت الناقلة الكيماوية واعتقلت الخاطفين قبالة المياة الدولية بخليج عدن، وذلك عن طريق إنزال جوي قامت به عناصر القوات الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام اليمنية، فإنه من المرجح أن تكون مليشيات الحوثي هي من قامت باختطاف الناقلة النفطية، فبعد أن فشلوا في محاولة اعتراض السفينة في البحر الأحمر، قاموا بإيعاز خلاياهم بتنفيذ المهمة في مياة خليج عدن.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة شحن النفط "سنترال بارك" في خليج عدن يوم الأحد.

وتتم إدارة ناقلة النفط من قبل شركة زودياك ماريتايم المملوكة لـ إسرائيل، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن، ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في المنطقة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

ووفقا للأسوشيتد برس، تم الاستيلاء على سنترال بارك، التي ترفع العلم الليبيري، في خليج عدن، وتحمل السفينة حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك، بحسب تصريحات شركة زودياك ماريتايم التي تدير الشاحنة.

ووصفت الشركة عملية الضبط بأنها حادثة قرصنة مشتبه بها، مؤكدة على سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردا، ويتكون الطاقم من مواطنين من روسيا وفيتنام وبلغاريا والهند وجورجيا والفلبين.