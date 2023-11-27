الفريق أسامة المندوه : نتنياهو لا يعترف بالقضية الفلسطينية وحطم اتفاقية أوسلو

أكد الفريق أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات الحربية الأسبق وأحد ابطال حرب أكتوبر، أن توازن المصالح هو سبب نجاح واستمرار الهدنة، مشيرا الي أن مصلحة نتنياهو التخلص من ضغط أسر الرهائن.

ولفت المندوه، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديده" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، إلى أن الأمريكان مصلحتهم الرهائن الأمريكية لكسب شعبية لبايدن ومصلحة المقاومة ترتيب الصفوف وأخذ استراحة و نفس للشعب الفلسطيني.

وأضاف المندوه، أن مصر تحظى بثقة جميع الأطراف، فضلا عن أنها متخصصة في القضية الفلسطينية، و تسعى دائما للاستقرار وعلى تواصل مع جميع الأطراف.

وأوضح أن هناك حزبان في إسرائيل ضد التهدئة والهدنة وأن الشعب الإسرائيلي يميل لليمين المتطرف ولذلك نجد اختفاء حزب العمل.

نتنياهو حرض على رابين

وأشار، الي أن نتنياهو لا يعترف بالقضية الفلسطينية وأنه خلال لقائه معه في التسعينات قال له لايوجد قضية فلسطينية وإنما فلسطينيين تحت حكم دولة إسرائيل، قائلا نتنياهو حرض على رابين وحطم اتفاقية أوسلو وأن رابين هو الوحيد الذي كان يرى أنه من الممكن الصلح مع الفلسطينيين ولذلك تم اغتياله.