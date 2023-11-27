احجزلي وسطيكم.. خالد الصاوي ينعي رفيق عمره طارق عبد العزيز

حرص الفنان خالد الصاوي على نعي رفيق مشواره وصديق رحلته الفنان الراحل طارق عبد العزيز والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء عمله.



وكتب خالد الصاوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس.



وفاة طارق عبد العزيز

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية اثناء تصوير احدى مشاهده لمسلسل وبقينا اتنين الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف ، إلا ان فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.

أخر لقاء لطارق عبد العزيز



في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته ، ويذاع غداً الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يحل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ، وحلقة فنية خاصة .

وتشهد الحلقة حواراً بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي ، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر " سوهاج " وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرض