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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل بين وزير الدفاع اليمني والسفير المصري في صنعاء.. ماذا حدث؟

السفير المصري لدي
السفير المصري لدي اليمن مع وزير الدفاع اليمني

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبا"، أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري بحث مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق مستجدات الوضع في اليمن.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الدفاع اليمني استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع قوات الجيش اليمني في أكثر من جبهة، وتنفيذها لأعمال القرصنة البحرية وتهديد طرق الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.

وأشار الداعري إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لجهود السلام المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بزعم حقها الإلهي في الحكم.

كما ثمن وزير الدفاع اليمني، خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت في دعم اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي على كافة الصعد.

وعلى جانب آخر، جددت الحكومة اليمنية استنكارها لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، والتي كان اخرها حادث اختطاف سفينة النفط سنترال بارك في المياه الإقليمية اليمنية، والذي يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: "لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من خطورة هذه المليشيا الإرهابية واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة".

وأكدت الحكومة اليمنية، أن هذه الأعمال لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، فالجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.

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