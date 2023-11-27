لا أسلحة.. الولايات المتحدة تصدم أوكرانيا بقرار خطير بشأن المساعدات العسكرية

قال النائب ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونجرس، مايك تيرنر، إنه من غبر المرجح أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا قبل نهاية العام.

وأوضح تيرنر في مقابلة مع قناة إن بي سي نيوز: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بحلول نهاية العام، والعائق حاليًا هو سياسة البيت الأبيض بشأن الحدود الجنوبية الأمريكية مع المكسيك".

وأضاف أن الكونجرس سيطلب أنه يكون هناك قوانين تأمين الحدود الجنوبية للبلاد والتأكد من عودتها إلى حالتها السابقة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبرج نقلا عن مشرعين أمريكيين، إن أوكرانيا قد لا تتلقى مساعدات أمريكية جديدة حتى منتصف ديسمبر وربما لفترة أطول.

وأضافت الوكالة أنه مع وصول ساحة المعركة إلى طريق مسدود، فإن الدعم لـ أوكرانيا بدأ يظهر تصدعات.

وكان البيت الأبيض قد اقترح الشهر الماضي طلب تمويل إضافي للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، يشمل أموالًا لـ إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وإجراءات أمن الحدود.