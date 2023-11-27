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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب بايدن.. الشيوخ الأمريكي تعلن موعد الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن الديموقراطي تشاك شومر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس سيصوت على حزمة من الطلبات قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، في 4 ديسمبر القادم.

وقال شومر: "أنوي تسليم حزمة المساعدة الرئاسية الإضافية للأمن الداخلي في الرابع من ديسمبر"، لافتا إلى أن النظر إلى مشروع القانوم المقدم من بايدن واعتماده يعد أحد أهم المهام التي يجب على أعضاء الكونجرس معالجتها.

وأضاف النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن "أولويات الأمن القومي هذه مترابطة وتتطلب عملا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس".

وكان البيت الأبيض قد اقترح الشهر الماضي طلب تمويل إضافي للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، يشمل أموالًا لـ إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وإجراءات أمن الحدود.

وعلى جانب آخر، قال النائب الجمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الكونجرس، مايك تيرنر، إنه من غبر المرجح أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا قبل نهاية العام.

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