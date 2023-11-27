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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. تسريبات مصورة تكشف تصميم OnePlus 12

هاتف OnePlus 12
هاتف OnePlus 12

تستعد شركة وان بلس الصينية للإعلان رسميًا عن هاتفها المميز OnePlus 12 من الفئة الرائدة في 5 ديسمبر، وكشفت تسريبات جديدة عدد من الصور التي تظهر تصميم الهاتف وخيارات الألوان الخاصة به مع عدد من المواصفات. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن  التصميم العام لهاتف OnePlus 12 يشبه تمامًا تصميم OnePlus 11، حيث تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مستديرة يبدو أنها تحتوي على ثلاث كاميرات. 

 

وتحتوي حلقة الكاميرا الرابعة في هاتف OnePlus 12 على بعض المستشعرات بداخلها؛ وشعار "H" للعلامة التجارية Hasselblad، يتم وضع وحدة فلاش LED في الزاوية العلوية اليسرى خارج وحدة الكاميرا المستديرة. 

وتؤكد الصور المسربة أن هاتف OnePlus 12 سيكون متاحًا بـ 3 ألوان، الأسود ، والأبيض ، والأخضر، مع شاشة BOE X1 OLED قياس 6.82 بوصة توفر جودة  2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وما يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع. 

سيحتوي هاتف OnePlus 12 على كاميرا رئيسية LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل ومزودة بتقنية OIS، وعدسة IMX581 فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

وسيعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.0. 

 

وسيقدم هاتف OnePlus 12 بطارية كبيرة بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات.

 

 

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