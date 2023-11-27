بخطوات بسيطة.. كيفية تفعيل الوضع المظلم على واتساب WhatsApp

يضم تطبيق الدردشة “WhatsApp” واتساب مجموعة كبيرة من الميزات، وأحد هذه الميزة والأكثر طلبًا من المستخدمين هي خاصية الوضع المظلم، حيث يوفر استخدام التطبيق بشكل مريح في البيئات منخفضة الإضاءة وأثناء الليل دون إجهاد عينيك.

وبحسب موقع Ticker TV فإن خاصية الوضع المظلم يمكن أن تساعد في توفير طاقة بطارية هاتفك، خاصة إذا كان يحتوي على شاشة OLED، ولتفعيل الوضع المظلم على واتساب، سواء كنت تستخدم هاتف أندرويد أو آيفون، يمكن اتباع هذه الخطوات:

كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب لـ أندرويد

1: افتح تطبيق WhatsApp واضغط على أيقونة القائمة (ثلاث نقاط) في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم انتقل إلى "الإعدادات" وافتح إعدادات "الدردشات".

2: ضمن إعدادات "الدردشات"، اضغط على "السمة"، وحدد الخيار "Dark" ثم اضغط على "OK"، وبمجرد التنشيط، ستتغير خلفية التطبيق من الأبيض إلى الرمادي الداكن، مع تعديل لون النص لتسهيل القراءة.

كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب لـ آيفون

1: انتقل إلى "الإعدادات" على هاتفك الآيفون الخاص بك.

2: اضغط على "العرض والسطوع"، ثم حدد الخيار "الظلام".