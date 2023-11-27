غادة فاروق تشهد ختام فعاليات برنامج المسابقات Ichallenge.. تفاصيل

شهدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ختام برنامج المسابقات Ichallenge والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال (ihub) سنوياً؛ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة.



وحضر البرنامج أ.د هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، الدكتور عادل الصباغ مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، الدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب ، وأ.د هشام الحريرى وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ود. محمد البنا مشرف برنامج Ichallenge ومسئولي الوحدات بكليات الجامعة.

حيث أعربت الدكعورة غادة فاروق عن سعادتها وفخرها بأفكار ومشاريع الطلاب المشاركين بها من جميع كليات الجامعة وكذلك المشاركات من خارج الجامعة، حيث يهدف مركز الابتكار وريادة الأعمال الي طرح أفكار واختراعات الطلاب وتطبيقها وتقييمها ومساعدتهم فى التسويق لها بالشكل الأمثل مما يعزز الطاقة الإيحابية لديهم ودفعهم وتحميسهم لتبنى افكارهم فالشباب هم جيل المستقبل الصاعد ودعمهم يمثل دعم للوطن كله.

ورحب الدكتور عادل الصباغ بالحضور مشيداً بالجهد المبذول من جميع الطلاب المشاركين، واكد علي أهمية ما يقوم به المركز من دعم للطلاب مشيراً إلى أن الإقتصاد يجب أن يقوم علي الابداع والابتكار في منتجات جديدة أو أفكار جديدة ودور المركز هو توجيه الطلاب في هذا المجال إلى جانب فتح مجالات عمل للطلبة أثناء الدراسة وبعد التخرج مباشرة إلى جانب الإلمام بخبرات ومهارات تشكل شخصية الطالب أو الخريج بما يتناسب مع سوق العمل.

وقامت الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال باستعراض أنشطة المركز والذى تم إطلاقه في يونيو ٢٠١٣ كمورد للطلاب من جميع أنحاء جامعة عين شمس المهتمين بروح المبادرة والابتكار، ويقوم بتصميم البرامج المبتكرة المقدمة من ASU-iHub بالشراكة مع الصناعة لمساعدة الطلاب على التفكير والابتكار والبناء، كما يوفر موارد الدعم اللازم للطلاب والخريجين لتنمو مهاراتهم والأفكار والمشاريع في أي مرحلة من مراحل التنمية وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

ومن الجدير بالذكر ان برنامج iChallenge وهو نموذجاً متميزاً للبرامج التسابقية التي تقدم للطلاب في المراحل الدراسية الأولى ويقوم مركز الابتكار وريادة الأعمال بتنظيمه بشكل سنوي؛ فضلاً عن انه يختبر عقلية الطلاب الوافدين حديثاً لمجتمع الكلية فهو يقدم طريقة فريدة من نوعها لتسهيل اختيار الطالب للقسم الذي يوده مستقبلاً وذلك عن طريق منافسة تعتمد على مشروعات عملية تنبثق من بحث متواصل بهدف الخروج بمنتج يستطيع من خلاله الطالب المنافسة مع أقرانه من الفرق الأخرى، وهو الأمر الذي يتيح للمتقدم فرصة هائلة من التعلم عن طريق البحث، إضافة لتواجد الموجهين الأكاديميين على مدار مدة المنافسة لتوجيه الطلاب حول هدف واحد هو الابتكار في كل المجالات عن طريق تقديم كورسات تدريبية تؤهلهم وتنمى قدراتهم بشكل علمى منظم.

و شارك بالفعاليات شركة فيرو ضمن خريجى برنامج التدريب مع جامعة برلين الواقع الافتراضى VR لحلول الواقع الافتراضي فى السياحة والآثار وشركة AKOUB المتخصصة فى الخدمات الزراعية المتخصصة فى زراعة النخيل

وجاءت النتائج النهائية للمتسابقين كالتالى:

Electromechanical track

فاز بالمركز الأول فريق Creators

و قد ضم الفريق عدد من الطلاب من مختلف الكليات و الجامعات المصرية

فقد فازت الطالبات إسراء حسين محمد و سندس عبده و أسماء أحمد صادق و إيمان هشام حلمي من كلية بنات جامعة عين شمس

و الطالبات ندى ماهر محمد و هناء محمود أحمد من كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة بنها الأهلية

والمركز التاني فريق Camavinga

الطلاب عمرو خالد عبد الصادق و محمد مجدي انور و محمد منتصر عبد الوهاب و عمر محمد فتحي و ادهم ايهاب صالح

من كليه الهندسة جامعة عين شمس

والمركز الثالث فريق Transformers

الطلاب عمر ناصر أيوب و نور حسام عطية و ميرا وائل رجاء و جوزيف باسم رفعت من كلية الهندسة جامعة عين شمس

والطلاب يوسف سامح الباز و فرح سيد يوسف

من كلية هندسة GUC

Software for Disabilities

بالمركز الاول cyclone

فاز من كلية الهندسة جامعة عين شمس الطلاب

عمر سعيد الليثي و محمد بشار

والطالب سامي هيثم حمزة من كلية حاسبات جامعه عين شمس

و قد شاركوا بفكرة ابلكيشن مساعد تقديم مساعدة لاغلب الناس بمختلف الفئات ومختلف الأعمار و تسهيل حياتهم اليومية ونعلمهم حجات جديدة.

Agri-Digital track

فاز بالمركز الأول مشروع

SIG "Smart irrigation team"

اشترك الفريق المكون من

محمد ثروت محمود ومحمود محمد نصر ونور الدين محمد حسين

من كلية الزراعة جامعة عين شمس

و المشروع عبارة عن نظام رى ذكى يتحكم فى كمية المياة الازمة للنبات عن طريق موبايل أبليكشن

Virtual Heritage Track

وفاز المركز الأول

The Archs

من كلية الهندسة جامعة عين شمس و يتضمن الفريق الطلاب مي عصام محمد رجحان و حبيبة مدحت مصطفى

وعبد الرحمن أحمد

و كانت الفكرة عبارة عن دليل سفر للأماكن سياحية و الأثرية عن طريق تقنية الVR (الواقع الافتراضي)