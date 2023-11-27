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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

صدى البلد

ألقت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، القبض على مشتبه به في إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين بالقرب من جامعة فيرمونت في برلينجتون.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الشرطة الأمريكية حددت جيسون جيه إيتون، 48 عاماً، باعتباره المشتبه فيه وأُلقي القبض عليه بعد ظهر الأحد في موقع الهجوم، وفقاً لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة برلينجتون.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة اليوم، حيث قالت السلطات إنه سيتم التعامل مع إطلاق النار على هؤلاء الطلاب الفلسطينيين على أنه جريمة كراهية.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت الشرطة أن عملاء مكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" وجدوا جيسون إيتون واعتقلوه في تمام الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد في موقع إطلاق النار.

وفي وقت لاحق حوالي الساعة 9:53 مساءً، أصدر القاضي أمرًا بتفتيش شقة إيتون حيث عثر المحققون على أدلة تجعلهم يعتقدون أن إيتون هو المشتبه به في إطلاق النار.

وعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية على التحقيق باستخدام خدمات الضحايا وتحليل الكمبيوتر والهاتف المحمول، حسبما قالت الشرطة.

ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ولكن لم يتم الإعلان عن الوقت أو المكان حتى الآن، إذ سيكون العمدة ميرو وينبرغر ورئيس الشرطة جون مراد ومسؤولون آخرون حاضرين.

وتعرض ثلاثة طلاب فلسطينيين لإطلاق نار في برلينجتون بولاية فيرمونت، السبت، إذ قال قائد الشرطة، جون مراد، في بيان صحفي، إن الضباط استجابوا لمكالمة وعثروا على ضحيتين لإطلاق النار، والثالث على مسافة قصيرة، وجميعهم قريبون من حرم جامعة فيرمونت.

وذكر البيان الصحفي أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي بجامعة فيرمونت.

وفي وقت إطلاق النار، قيل لنا أن اثنين من الضحايا الثلاثة كانوا يرتدون الكوفية، الوشاح الفلسطيني التقليدي.

من جانبه نشر حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، على موقع إكس حول الحادثة، وذكر أسماء الطلاب وعرفهم بأنهم “ثلاثة شبان فلسطينيون”.

وأضاف زملط على موقع إكس: “يجب أن تتوقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين. الفلسطينيون في كل مكان بحاجة إلى الحماية”.

الشرطة الأمريكية فلسطينيين برلينجتون الفلسطينيين جريمة كراهية

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