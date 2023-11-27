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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تخصص 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

صدى البلد

خصص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ٥ خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الإستفسارات ، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

الاحوال المدنية استخراج بطاقات الداخلية خدمات الأحوال المدنية كبار السن مكاتب الخدمات

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