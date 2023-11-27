أستاذ جهاز هضمي: صحف عالمية تشيد بدور مصر في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن هناك تطور غير مسبوق فى إدارة الأزمة الصحية التي كانت متراكمة على مر التاريخ.

وأضاف الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإدارة بدأت بالقضاء على فيروس سي، ثم توالت بالمبادرات الصحية، موضحا أنه كان هناك إرادة حكيمة ظهرت ورؤية واضحة وتنفيذ خطة تنفيذية وتوفير الدواء فى 24 مركز فى بداية الأمر داخل القاهرة.

وتابع الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أنه تم القضاء على فيروس سي فى مدة زمنية قصيرة، ثم بدأت المبادرات الصحية، وتم فحص 90 مليون مواطن، لافتا إلى أن الصحف العالمية تشيد بدور مصر في القضاء على فيروس سي.