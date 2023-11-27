ميكروباص يدهس مواطنا أثناء عبوره الطريق بالموسكي

ضبط رجال الأمن قائد سيارة ميكروباص لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لإصابته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومصاب بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لاذ بالفرار إصطدم بأحد الأشخاص مصاب بكسور متفرقة بالجسم ، وتم نقله لإحدى المستشفيات ، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته تم ضبط قائد السيارة الميكروباص ، واعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.