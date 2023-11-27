عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميكروباص يدهس مواطنا أثناء عبوره الطريق بالموسكي

اسعاف
اسعاف

ضبط رجال الأمن قائد سيارة ميكروباص لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لإصابته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومصاب بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لاذ بالفرار إصطدم بأحد الأشخاص مصاب بكسور متفرقة بالجسم ، وتم نقله لإحدى المستشفيات ، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته تم ضبط قائد السيارة الميكروباص ، واعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اصطدام القاهرة الموسكي دهس مواطن ضبط قائد السيارة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

الداخلية تخصص 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

القبض على "حلواني" سرق هاتفا محمولا من مواطن بالقاهرة

‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة المخدرات والسرقات

دهس مواطن.. عامل دليفرى يقود دراجة نارية بدون لوحات معدنية

شرطي يتعدى على مواطن داخل مستشفي بالقاهرة.. أعرف الحقيقة

القبض على لص سرق لودر من داخل موقع تحت الإنشاء في المقطم

ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص في القاهرة

أمن القاهرة يلبي استغاثة سيدة مسنة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين.. صور

استشهاد 5 من قيادات منفذي طوفان الأقصى.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

رقم كبير.. إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس

بعد 6 مرات.. قرار مهم ضد لص هواتف الجمالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ