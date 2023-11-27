الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط.. صور

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء مراكز ومدن العياط والبدرشين بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة لطريق أبو ربع بمدينة البدرشين لتحسين حركة السيارات وتطوير منظومة النقل بالمدخل الرئيسى لمركز ومدينة البدرشين، مؤكدا على أن الطريق يمثل قيمة مضافة لشبكة الطرق والذى يربط طريق مصر اسيوط بمدينة البدرشين.



واطلع محافظ الجيزة على تقرير بموقف الأعمال والذى أوضح الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول ٢ كم في اطار خطه رفع كفاءة وتطوير عدداً من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.



واطلع محافظ الجيزة علي نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط والذى تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارعى سعد زغلول والصفتى بمدينة العياط وهم احدي الشوارع الحيوية وتعد ضمن المطالب الملحة للمواطنين .



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

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