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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق مسابقة الذكر الحكيم.. تعرف على جوائزها وطريقة التقديم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة "الذكر الحكيم"، وتهدف إلى إلقاء الضوء على كتاب الله (عز وجل) والتعريف ببعض المعلومات الهامة عنه، كون القرآن الكريم هو كلام الله (عز وجل) والمصدر الأول للتشريع.

الأوقاف تطلق مسابقة الذكر الحكيم

المسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا لمدة شهر ولها خمس جوائز يومية على النحو التالي:

الجائز الأولى: نسخة من كتاب "المنتخب في تفسير القرآن الكريم".

الجائز الثانية: نسخة من كتاب "البيان على المنتخب "الجزء الثلاثون".

الجائزة الثالثة: نسخة من كتاب "المختصر المفيد في علم التجويد".

الجائزة الرابعة: نسخة من كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم".

الجائزة الخامسة: نسخة من كتاب "على مائدة القرآن".

بالإضافة إلى خمس جوائز مالية لأكثر المشاركين بإجابات صحيحة على مدار المسابقة، وسيتم إعلان أسماء الفائزين يوميًّا، وتسليم الجوائز في جوائز المسابقة.

تبدأ إذاعة الأسئلة اعتبارًا من 1 ديسمبر حتى 30 ديسمبر 2023م، وللإجابة على أسئلة المسابقة تابعونا على الرابط التالي اضغط هنا

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المتميزون من المنسقين الإعلاميين بالمديريات 

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتميزين من أبنائها في مختلف المجالات، وبناء على تقرير مدير عام المركز الإعلامي قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر نوفمبر 2023م على النحو التالي:

1. أحمد عبد التواب مشرف مشرف - بني سويف - 1000 جنيه

2. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - 1000 جنيه

3. محمود عبد العال محمود عبد العاطي - سوهاج - 1000 جنيه

4. عبد الله جاد أحمد الإمام - بورسعيد - 1000 جنيه

5. حسين السيد حسين البنديري - شمال سيناء - 1000 جنيه

6. عبد الباسط عثمان أحمد محمد - البحر الأحمر - 1000 جنيه

7. أحمد زكريا أحمد شتا - الإسكندرية - 1000 جنيه

8. الحريري علي عباس محمد - قنا - 500 جنيه

9. نصر عبد الحميد على خضر - كفر الشيخ - 500 جنيه

10. أحمد محمد متولي طنطاوي - الدقهلية - 500 جنيه

11. مروة فرحات عفيفي السيد - الفيوم - 500 جنيه

12. محمد رفعت عبد الجواد - الوادي الجديد - 500 جنيه

13. عمرو اسماعيل علي طه - الشرقية - 500 جنيه

14. جودة السيد محمد جاويش - البحيرة - 500 جنيه

15. ناصر شيبة مغربي علي - القليوبية - 500 جنيه

16. محمد صفوت عبد العال دياب - المنيا - 500 جنيه

17. محمد على أبو الوفا جاد الرب - الأقصر - 500 جنيه

18. أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم - أسيوط - 500 جنيه

19. سامي سالم محمد عبيد - مطروح - 500 جنيه

20. رضا مسعود عبد الغني حسن - البحر الأحمر - 500 جنيه

21. رجب فرغلي أحمد عرابي - المنيا - 500 جنيه

22. رائد يحيى عبد الحفيظ عبد الظاهر - المنيا - 500 جنيه

23. ممدوح عبد الغني عثمان - أسيوط - 500 جنيه

24. محمود علي حسن علي - سوهاج - 500 جنيه

الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الاوقاف مديريات الأوقاف الإقليمية على مائدة القرآن المنتخب في تفسير القرآن الكريم

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